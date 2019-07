Man aangehouden na gaslekkage in Nijmeegse flat

Pas na de zomer uitsluitsel over sluiting speelveld De Buut

11 juli NIJMEGEN - De beslissing over de nakende sluiting van het speelveld van de Nijmeegse basisschool De Buut is over de zomer heen getild. Dat meldt de gemeente Nijmegen donderdagmiddag. Eigenlijk moest het veldje over twee weken sluiten, nadat omwonenden klaagden over geluidsoverlast van sportende kinderen.