Man die aan de deur kwam met ‘vaag verhaal’ is aangehouden voor oplichting

De serieoplichter vertelde vaak hetzelfde verhaal als hij bij mensen had aangebeld. De man zou verderop in de straat wonen maar zijn buitengesloten. Daarom had hij geld nodig voor bezine of de trein om een reservesleutel bij zijn vriendin op te halen. Beloftes om het geleende geld terug te brengen, kwam hij nooit na.



De man is maandag weer op vrije voeten gesteld, maar hij moet zich op een later moment nog wel voor een rechter verantwoorden. De politie waarschuwde in november voor een ‘man met een vaag verhaal’ die aan deuren kwam. Of het om deze Arnhemmer gaat, is nog niet bekend. De recherche doet onderzoek naar de zaak.