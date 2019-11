Man die dreigde met schietpartij in Nijmegen had geen vuurwapen

‘Dreigementen waren serieus’

Het blijkt om een bewoner te gaan van de woonzorginstelling Achter de Bank van Woonzorgnet dat in het hartje van de stad ligt, zegt de politiewoordvoerder. In zijn woning werd geen vuurwapen aangetroffen. ,,Hij zit nog vast en wordt op dit moment gehoord. Daarna wordt gekeken wat er verder gaat gebeuren, ook met het zorgkader.”

De woordvoerder benadrukt dat de geuite dreigementen dusdanig serieus waren, dat de buurtafzetting en de aanwezigheid van zwaarbewapende agenten goed te verantwoorden zijn. ,,In zo’n situatie moet je snel een risico-analyse maken. In omliggende landen hebben we de afgelopen jaren al vaker gezien dat zo’n situatie ook helemaal verkeerd kan aflopen. Dat we op deze manier geen enkel risico hebben genomen, is een goede keuze geweest.”