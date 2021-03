Man die enorme gasexplosie in Nijmegen veroorzaakte in hoger beroep tegen jarenlange celstraf: ‘Geen opzet’

Zestigplus­sers, zwaarlijvi­gen en mensen met Down uit Gelderland ‘onder voorbehoud’ toch al snel coronaprik

2 maart NIJMEGEN - De huisartsen in Gelderland krijgen waarschijnlijk volgende week vaccins en toebehoren voor het inenten van zestigplussers, zwaarlijvigen en mensen met Down. Morgen en overmorgen kunnen ze bestellen, maar het RIVM maakt wel een voorbehoud: levering is nog niet 100 procent zeker.