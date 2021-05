Man die huis in brand stak in Nijmegen is nog voortvluchtig: politie schakelt landelijke tv in

Op de videobeelden die een buurtbewoner maakte met een bewakingscamera is te zien hoe iemand brandstof door de brievenbus van de voordeur naar binnen spuit en in brand steekt. Een grote steekvlam is te zien en vervolgens rent een man bij de woning vandaan.



De moeder en haar kinderen kunnen uit een raam aan de voorkant het huis verlaten. De hond die in de woning is achtergebleven kan door de brandweer gered worden. Het dier is lichtgewond (verbrande poot).



De politie sluit niet uit dat er meer dan een daders zijn. Moeder en kinderen moesten enkele dagen worden opgevangen door kennissen omdat de woning door de brand tijdelijk niet bewoonbaar was.



In Opsporing Verzocht vraagt de politie dinsdagavond aandacht voor de zaak. Die kwam ook al een keer aan bod bij het regionale opsporingsprogramma op tv. Zonder resultaat.