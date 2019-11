Man dreigt met geweld in Nijmeegse zorginstelling in centrum, politie in kogelwerende vesten zet straten af

Ooggetuige van de oorlog ‘Onze huizen en ramen dreunen en rammelen’

12:12 Radio Herrijzend Nederland vertelt over de verschrikkingen in het bezette gedeelte van Nederland. De Canadezen nemen de stad over. Op de wegen is druk militair verkeer. De granaatinslagen blijven de Nijmegenaren angst aanjagen.