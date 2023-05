Man dringt huis oude vrouw binnen en steelt dure spullen uit kluis: ‘Hij blééf maar praten en zeggen dat dit nodig was’

Een man die aanbelt, vraagt of hij in de meterkast mag kijken en later wegvlucht met waardevolle spullen: op die geniepige manier is twee keer in vijf weken tijd een oudere vrouw in Nijmegen beroofd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken.