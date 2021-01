Man en kinderen ongedeerd na botsing met stadsbus op Annastraat

Avondklok in Nijmegen: 27 mensen gingen meteen op de bon

10:29 NIJMEGEN - Normaal is de Tweede Walstraat in het centrum van Nijmegen een hotspot van zwervers, dealers en gebruikers. ,,Er is hier altijd wat te doen. Dat komt ook door de coffeeshop in de straat. Er staat soms een rij en er staat hier altijd wel een auto geparkeerd van iemand die snel wat haalt bij de coffeeshop", zegt Jordy van Horrik. Maar zaterdagavond is het stil.