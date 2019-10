Man en vrouw aangehouden voor drugs en witwassen via autohandel in Nijmegen

In het onderzoek werd gekeken naar geldstromen. Daar ontdekten rechercheurs malafide praktijken. Geld dat vermoedelijk werd verdiend met criminele activiteiten werd volgens de recherche mogelijk witgewassen via de handel in auto’s en vrachtwagens.



Ook criminele activiteiten werden onderzocht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de buurt van Nijmegen en internationale handel in hennep. In Duitsland loopt ook een onderzoek naar de man omdat hij daar wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.



De politie heeft dinsdag onderzoek gedaan in de woning van de verdachten. Bij dat onderzoek werd onder andere een geldhond en een explosievenhond ingezet.



De politie wilde dinsdag niet meer details over het onderzoek geven.