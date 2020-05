Man gewond door steekincident op parkeerplaats in Nijmegen

Horeca dicht: glasbakken puilen uit, 31 procent meer glas door thuisdrin­kers

11:22 NIJMEGEN - De sluiting van de horeca sinds 15 maart leidt duidelijk tot een hogere alcoholconsumptie thuis. Met veel meer lege flessen in de glasbakken tot gevolg. Afvalinzamelaar Dar heeft daarom in april 2020 zo'n 31 procent meer glas ingezameld dan in april 2019.