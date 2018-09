Man in rolstoel betast vrouwen die hem willen helpen in centrum Nijmegen

Gedenkte­ken voor slachtof­fers Kapokfa­briek onthuld

17:35 NIJMEGEN - Na 74 jaar is er een gedenkteken voor de 99 Nijmegenaren die op 2 oktober 1944 omkwamen. De slachtoffers dachten dat ze veilig konden schuilen in de Kapokfabriek aan de De Ruyterstraat in de wijk Bottendaal. Een Duitse brandbom trof het gebouw dat in brand vloog en instortte.