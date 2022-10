Man komt om het leven bij brand in Nijmeegse woning

Honderddui­zen­den fruit- en grasvlieg­jes, een ware plaag: ‘Het is wachten op koud weer’

GROESBEEK - Bewoners van het appartementencomplex De Paap in Groesbeek klagen steen en been over de duizenden vliegjes in hun trappenhuis en lift. Diverse bewoners durven de lift bijna niet meer niet te nemen. ,,Het zijn honderdduizenden vliegen”, zegt bewoner Geer Schoonderwoerd.

10:01