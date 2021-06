Man met mes op zak aangehouden in de Nijmeegse Rozenstraat, volgens politie geen verband met incident Willemsweg

Nijmegen pompt miljoenen extra in bouw sporthal

11:00 NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen pompt ruim twee miljoen euro extra in de bouw van een multifunctionele sporthal in Nijmegen-Noord. De bouwkosten van het ambitieuze project vallen hoger uit dan vooraf was gepland, zo laat het college van burgemeester van wethouders weten.