Man ‘met vuurwapen’ zorgt voor onrust in Nijmeegse wijk Tolhuis

Klachtenre­gen over harde muziek op festival Het Nest: ‘Het gedreun hield maar niet op’

17:55 NIJMEGEN - Dancefestival Het Nest heeft afgelopen weekend een ware klachtenregen veroorzaakt in Nijmegen wegens geluidsoverlast. Het festival beleefde zaterdag in het Goffertpark zijn derde editie. 23 mensen belden naar de gemeente Nijmegen om te klagen over de harde muziek en de dreunen, die bij veel mensen zelfs in huis te horen waren.