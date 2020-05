Man moet huis uit na dood ‘echtgenoot’: hij trouwde vermoedelijk alleen om verblijfsvergunning

Zelf je huis isoleren: Jan leert Nijmegen hoe je dat moet doen

7:32 NIJMEGEN - Alle bestaande woningen in Nederland veel beter isoleren. Dat is de voorwaarde om in 2050 van het aardgas af te kunnen. Maar dat lukt nooit met het huidige aantal bouwvakkers, zegt bouwadviseur Jan van de Veerdonk uit Nijmegen. ,,We moeten zélf aan de slag, anders redden we het niet.”