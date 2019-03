Man opgepakt voor gewelddadige beroving in Nijmegen

Hennepkwe­ker: ‘De spullen lagen er toch al’

30 maart ARNHEM – Hij kreeg een huurwoning toegewezen, waar hij een voorraadkast in ontdekte die was dichtgespijkerd. Hij maakte het open: de ruimte bleek onderkelderd en klaar om een hennepkwekerij te beginnen. ,,We dachten: de spullen liggen er toch, laten we het proberen”, aldus een 51-jarige Nijmegenaar vrijdag in de rechtbank.