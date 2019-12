Man uit Nijmegen krijgt vijf jaar cel voor schieten op auto ex en haar vriend

ARNHEM / NIJMEGEN – Een 49-jarige Nijmegenaar is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor poging tot doodslag. Hij schoot in oktober vorig jaar op klaarlichte dag in een woonwijk zeker vier keer op de auto waarin zijn ex en haar nieuwe vriend zaten.

De ex had even daarvoor hun tweejarige zoontje via haar neef aan de Nijmegenaar overgedragen. Toen zij en haar nieuwe vriend vervolgens door de straat reden waar de Nijmegenaar woont, hoorden ze schoten. Even later constateerden ze een kogelgat in de kofferbak van hun auto.

Ontkend

De Nijmegenaar heeft steeds ontkend de schutter te zijn. Het is ook niet duidelijk geworden waarom hij het deed.

Zijn ex en haar vriend verklaarden dat zij hem in de deuropening zagen staan toen ze langsreden, dat hij iets richtte en dat ze schoten hoorden. Later, toen de relatie was verbroken, zei de ex dat haar vriend degene met een wapen was geweest.

De Nijmegenaar is er na de schietpartij vandoor gegaan en hield zich maandenlang schuil. Vervolgens gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij wees de beschuldigende vinger naar de vriend van zijn ex en zei in paniek te zijn gevlucht. In zijn auto werden echter schotresten aangetroffen.

Kaal straffen

De rechtbank vindt zijn verklaring niet aannemelijk. Ze merkt in haar vonnis op dat de inzittenden van geluk mogen spreken dat ze niet gewond zijn geraakt.