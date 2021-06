Man verdacht van gewelddadige dood Nijmegenaar Henk is geen cliënt van zorginstelling Driestroom: ‘Ook wij zijn geschrokken’

Kijken Langzaam maar zeker stijgt de Oranje­koorts

5 juni Voorzichtig aan kleuren steeds meer straten oranje. In aanloop naar het EK voetbal, dat op 11 juni begint en op 11 juli eindigt, hangen op meer en meer plekken oranjeversieringen. Zoals in deze straten in Nijmegen. Het EK werd vorig jaar uitgesteld vanwege corona. Nu we langzaam uit de crisis komen, stijgt de Oranjekoorts.