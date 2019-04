Man zwaargewond na val uit woning in Nijmegen

Kick­bokster Djenna (11) pakt opnieuw een Europese titel

2 april NIJMEGEN - De 11-jarige Djenna Jacobs uit Nijmegen heeft afgelopen weekend de Europese titel van de WTKA kickboksen gewonnen in de categorie tot 34 kilo. Vorig jaar won ze ook de titel, toen in de categorie tot 30 kilo. De wedstrijden werden gehouden in Barnsley in Engeland.