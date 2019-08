Mandy valt door huishoudfolie over Lents fietspad: ‘Wie doet zoiets?’

Ze kon echter niet voorkomen dat ze met haar voorwiel in de folie reed. ,,Ik viel, maar ik had niets. Ik ben wel behoorlijk geschrokken. Als ik rechtdoor was gegaan en geen fietslamp had gehad, had ik er flink wat schrammen aan overgehouden. Ik heb het folie losgemaakt en ben naar huis gegaan.’’



Politie gebeld

Voor de zekerheid liep Merkelbagh even later terug naar het Notenlaantje. Ze wilde de folie helemaal verwijderen zodat het niet teruggehangen kon worden. ,,Ondertussen belde ik de politie voor als ik iemand zag. Toen ik terugkwam, zag ik vier jongeren wegrennen richting de Jan Linders-supermarkt. Daar gingen ze op scooters er vandoor. Waar ik was gevallen, hadden ze nieuw folie geplaatst en ook op twee andere plekken. Heel raar.’’



Een woordvoerster van de politie laat weten dat agenten de verdachten niet meer hebben aangetroffen toen zij ter plaatse kwamen. Volgens haar is het de afgelopen tijd niet vaker voorgekomen dat in Lent folie over fietspaden is gespannen.