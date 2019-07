Manipulatie, intimidatie en bedreiging: waar ligt de grens?

Wat is er zo moeilijk aan hulp vragen als je partner je slaat? Promotieonderzoeker en mede-bedenker Nicole van Gelder: ,,Om verschillende redenen is de drempel naar hulpverlening hoog. Vrouwen zijn bijvoorbeeld bang dat het partnergeweld toeneemt zodra ze hulp zoeken bij politie, Veilig Thuis of huisarts. Soms is er schaamte.’’ ,,Vrouwen kunnen zich schuldig voelen als ze het idee hebben dat het geweld aan henzelf is te wijten. Ook zijn ze bang voor hoe het verder moet met de kinderen of ervaren ze druk vanuit hun familie of gemeenschap om bij de partner te blijven. Het verlies van financiële stabiliteit kan een rol spelen. Niet zelden weten vrouwen de weg simpelweg niet te vinden of dat ze te maken hebben met partnergeweld.”

Safewomen.nl biedt een oplossing?

,,We hopen dat we de drempel om hulp te zoeken, kunnen verlagen. Op onze website kunnen vrouwen in hun eigen tijd en tempo, zonder fysiek ergens naartoe te hoeven en ook nog eens anoniem, bekijken in wat voor situatie ze zitten en welke hulpopties er zijn. We bieden een scala aan informatie over partnergeweld en (on)gezonde relaties, hulp en veiligheid.’’



,,Vrouwen kunnen in de hulpdatabase zoeken naar verschillende soorten hulp in de eigen regio of landelijk. We hebben bijvoorbeeld quotes en verhalen van ervaringsdeskundigen waar vrouwen zich mee kunnen identificeren. We geven antwoord op de vraag wat partnergeweld doet met kinderen die getuige zijn.”