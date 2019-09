Mannentherapeut Wim: ‘Als mannen maar praten, dan komt het allemaal goed. Nou, daar ben ik dus tegen’

Toename dementie: naderende ramp of kan het meevallen?

21 september NIJMEGEN - Een bakje aardbeien. Meer was het niet. Ans Pennings liep het poortje door bij een Albert Heijn-filiaal in Nijmegen, pakte de aardbeien en ging er zo mee weg. Even later zat ze over haar toeren in een politieauto. ,,Twee agenten brachten mijn vrouw thuis”, vertelt Martien Pennings (74), intussen weduwnaar. ,,Ze was totaal overstuur.”