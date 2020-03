Maranathakerk Hazenkamp niet verkocht na protest

NIJMEGEN - Er is een streep gezet door de verkoop van de Maranathakerk in Nijmegen. De beoogde verkoop van de protestantse kerk leidde tot weerstand en bijna tot ruzie onder de gelovigen . Nu ligt er een alternatief plan: de Petruskerk in de wijk Hees verkopen.

Dat is de uitkomst van een 'bezinningsproces' van maanden binnen de Protestantse Gemeente Nijmegen. ,,We willen rust houden binnen de gemeente. Dat is belangrijk", zegt Barend de Gooyert, voorzitter van de kerkenraad.

Deining in de openbaarheid

De verkoop van een kerk is geen kille, zakelijke transactie, bleek ook in dit geval. Aanleiding voor het 'bezinningsproces' was de commotie over de verkoop van de kerk in de wijk Hazenkamp. De deining daarover kwam vorig jaar zomer in de openbaarheid.

Er lag een bod op tafel van Nijmegenaar Erik van Bronswijk. Die wilde het kerkgebouw behouden en gelovigen zouden er nog twintig jaar lang gratis naar de zondagsdienst kunnen. 'Een godsgeschenk', heette het. De kerkenraad besloot om met alleen Van Bronswijk verder te onderhandelen. Bij een stemming binnen de kerkenraad ketste de verkoop echter af. 'Er was wantrouwen', zei Van Bronswijk er toen over.

Waardevol kerkelijk centrum

Begin dit jaar werd de verkoop van de Maranathakerk in de ijskast gezet. De Protestantse Gemeente Nijmegen wilde eerst de toekomst van al haar vier kerkgebouwen opnieuw bekijken. Naast de Maranathakerk de Ontmoetingskerk in Dukenburg, de Petruskerk in Hees en de Bartholomaeuskerk in Beek.

Met als resultaat het voornemen om de Petruskerk te verkopen. Want de Maranathakerk is als kerkelijk centrum zo waardevol voor de protestantse gemeente dat die behouden moet worden, is de conclusie.

Er was hard geld nodig

De verkoop van het kerkgebouw in de Hazenkamp kwam in beeld, omdat de protestantse gemeente hard geld nodig had. Er moest geld komen voor de aanstelling van twee predikanten (1,5 fte) en de Maranathakerk zou het meeste geld opbrengen bij verkoop.

De Petruskerk in Hees, die nu in de etalage komt te staan, zal minder opbrengen dan de Maranathakerk, zegt De Gooyert. ,,Maar we zijn gaan rekenen. Nu stellen we een predikant aan en een kerkelijk werker, dat scheelt financieel."