Marcel Boekhoorn (60): het kleurrijke leven van de Nijmeegse volksjongen die miljardair werd en de Hema verloor

Zo trots als een pauw zat Marcel Boekhoorn in oktober 2018 tegenover een groep journalisten. Het Hema-logo prijkend op de achtergrond. De steenrijke zakenman uit Nijmegen (tegenwoordig woonachtig in Bennekom) nam het oer-Hollandse bedrijf over. Zijn verbintenis, zo verzekerde hij op die persconferentie, zou ‘langdurig’ zijn.