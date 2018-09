Margot Ribberink stopt na 28 jaar als weervrouw

De weervrouw gaat stoppen per 31 december, omdat ze zich meer wil in gaan zetten voor duurzaamheid in Gelderland. Ze stopt 'met pijn in het hart', zo zegt ze. ,,Natuurlijk, het is een heel lastige beslissing geweest. Het weer blijft ook echt mijn passie, dat gaat zeker niet weg na al die jaren. Maar er moet zó veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid dat ik me daar volledig op wil gaan richten. Nu houd ik me daar ook veel mee bezig, maar daardoor ben ik vaak wel zeven dagen per week aan het werk. Het is niet meer te combineren.’’

Duurzaamheid

De weervrouw geeft momenteel al regelmatig lezingen over klimaatverandering. Ook is ze ambassadeur van Nijmegen Green Capital, waarbij ze meewerkt aan diverse duurzaamheidsinitiatieven in haar woonplaats. Zo zet ze zich in voor Operatie Steenbreek, een initiatief om plekken met veel stenen in de stad te vervangen door groen. ,,Zo zijn er nog vele thema's. Mijn handen jeuken om me nog veel meer in te gaan zetten voor het onderwerp duurzaamheid in Gelderland. Over thema's als klimaat en de energietransitie (van gas naar duurzame energie, red.) wil ik dat er meer bewustwording komt bij mensen. De manier van denken moet veranderen. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als mensen bewuster gaan nadenken of ze het vliegtuig pakken.’’