Mariken vindt dat haar demente moeder níet als eerste gevaccineerd had hoeven worden: ‘Ik zou het eerst mijn dochter geven’

Mariken van Woerkum (48), moeder van drie pubers, begrijpt weinig van het vaccinatiebeleid. De Lentse wil zich er graag over uitspreken, omdat voor haar gevoel de gemaakte keuzes niet logisch zijn.



Haar moeder, die deze maand 79 wordt, woont in een verpleeghuis in Bennekom en heeft al een corona-inenting gekregen. ,,Het argument om te beginnen met de verpleeghuizen is níet dat er daardoor minder mensen op de intensive care terecht komen’’, weet ze.



,,Want bewoners van verpleeghuizen die corona krijgen komen daar doorgaans niet meer terecht. Het argument dat gebruikt wordt, is om de bewoners meer kwaliteit van leven te geven omdat die zwaar onder druk zou staan. Maar is dat wel zo?’’