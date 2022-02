Markante schoorsteen gaat tegen de vlakte, publiek niet welkom bij kijkspektakel

Eindelijk hebben eigenaar Engie en sloopbedrijf Brown & Mason een datum geprikt voor het neerhalen van de 150 meter hoge schoorsteen. Sinds 2015 wordt er al gesloopt op het terrein. Na een dodelijk ongeval in 2019 werd het project enige tijd stilgelegd en een nieuwe slooppartner in de arm genomen.



Vergunningen vertraagd

Met de wisseling van aannemer leek de sloop in een stroomversnelling te komen. Dit bedrijf kondigde aan om de kolencentrale met behulp van explosieven in vijf afzonderlijke delen neer te halen. De eerste knallen klonken afgelopen najaar en betekenden het einde van de rookgasontzwavelingsinstallatie. Maar doordat de aangepaste vergunningen die nodig zijn voor deze werkwijze onverwachts lang op zich lieten wachten, bleef de volgende knal uit.



Het bedrijf wil wat van de verloren tijd inhalen door nu de schoorsteen en het gebouw ernaast, het elektrostatisch filter, in een keer neer te halen. Dat gebeurt op 5 maart in de ochtend. In een onder omwonenden verspreide nieuwsbrief staat dat de explosies vooral te horen zullen zijn in Nijmegen-West en Weurt.