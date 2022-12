Maroon 5 laat Goffertpark links liggen en verplaatst show naar Ziggo Dome

NIJMEGEN - Het concert dat Maroon 5 op 25 juni 2023 zou geven in het Goffertpark is verplaatst naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is gebeurd op initiatief van de band, laat concertorganisator Mojo weten.

Het zou de eerste keer zijn dat de band met frontman Adam Levine in Nijmegen zou optreden.

‘Beste ervaring’

Volgens een bericht van de band is besloten naar Amsterdam te verkassen om ‘de beste ervaring’ te garanderen. Waarom de band in Amsterdam beter uit de verf komt dan in het Goffertpark, wordt niet vermeld. Mojo kan hier geen toelichting op geven.

Geld terug

Kaarten voor het concert in Nijmegen blijven geldig. Bezoekers die een kaartje hadden bemachtigd maar niet naar Amsterdam kunnen of willen afreizen, krijgen ‘uiteraard hun geld terug’, zegt een woordvoerder van Mojo.

Hoeveel kaarten er tot nu toe waren verkocht voor het concert in het Goffertpark en of dat aantal meespeelde in het besluit, is niet duidelijk.

‘Geen verplichting’

Mojo en de gemeente Nijmegen hebben een overeenkomst die in 2027 afloopt en waarin staat dat de organisator maximaal vier concerten in het park mag organiseren. ,,Dit is geen verplichting. Wel hebben we de intentie jaarlijks shows in het Goffertpark te organiseren.”

Het is nog onduidelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de verplaatsing voor Nijmegen en de concertagenda van het Goffertpark. De gemeente komt later met een reactie.