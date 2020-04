Marsleider Henny Sackers: ‘Vierdaagse heeft niet veel buffer’

Hoe zwaar was het de afgelopen tijd?

,,Het was ongelooflijk hectisch. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor mijn mede-bestuursleden. Op sommige dagen waren ze er moeiteloos twaalf uur mee bezig. Veel mensen vergeten dat onze stichting wordt gerund door vrijwilligers. Bovendien kregen wij net zo goed te maken met coronamaatregelen.”



,,We moeten het als werkgever goed regelen voor ons personeel. Het bureau was in de meest drukke tijd slechts bezet met twee mensen, ze moesten voldoende afstand van elkaar bewaren. We konden niet vergaderen, de meeste mensen werkten thuis. Er kwamen tientallen telefoontjes per dag, maar ons callcenter konden we niet meenemen. Daarom konden we veel minder service bieden.”