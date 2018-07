Marsleider wil meer comfort voor wandelaars Nijmeegse Vierdaagse

Waterhoen­tjes­nest opgeruimd. Foei?

16:48 NIJMEGEN - Een waterhoentjesnest dat door het waterschap is opgeruimd in het broedseizoen, zorgt voor ophef onder dierenliefhebbers in de Nijmeegse wijk Aldenhof en op Facebook. 'Vrienden van Park Staddijk' laten hier luidkeels horen dat ze ontstemd zijn. Uit liefde voor de dieren. Maar ze zijn ook boos, omdat in het broedseizoen volgens de wet geen nesten geruimd mogen worden.