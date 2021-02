Martin van der Velde: na twee bijna-doodervaringen geen angst meer voor de dood

Verleden LevenAls Martin van der Velde ergens niet bang voor was, was het de dood. Op zijn tiende, toen hij een nooit-verklaarde ernstige ziekte doormaakte, had hij een bijna-doodervaring. Veertig jaar later, na een hartinfarct, gebeurde dat nog een keer.

,,Hij zag een verlichte tunnel, daar voelde het fijn, vertelde hij altijd. Hij zweefde boven zijn lichaam en kwam langzaam maar zeker weer terug op aarde. Hij wist zeker: als de dood komt, is dat prima”, zegt zoon Jim.

Vorige week was het zo ver: zijn vader overleed in zijn slaap, na door bloedkanker steeds meer fysiek te hebben ingeleverd. Jim: ,,Geestelijk was hij goed tot op het laatst. Twee weken geleden ben ik nog glansrijk door hem verslagen met dammen.”

Vader Martin was altijd al beter, dankzij decennia dam-ervaring bij de Nijmeegse damvereniging NOAD. ,,Jarenlang was hij ook nog teammanager, hij begeleidde Russische topdammers die hier kwamen spelen.” Een taak die hem op het lijf was geschreven. ,,Omdat hij met iedereen goed kon opschieten en het anderen altijd naar de zin wilde maken.”

Teamspeler

De ideale ‘teamspeler’ was hij al toen hij de regio rondging om kapotte winkelkassa's te repareren. ,,Hij was servicegericht, maar ook nog eens technisch erg handig.” Zorgzaam teamspeler was hij ook voor echtgenote Ton. ,,Mijn moeder heeft altijd moeite gehad om mensen toe te laten door een extreme dwangneurose. Best lastig, want erover praten was taboe, maar mijn vader is haar tot het einde toe op bewonderenswaardige wijze loyaal gebleven.”

Naast dammen zocht Martin afleiding in de duivensport, een echte passie. ‘Tussen de vogels voel jij je thuis’, stond er treffend in de rouwadvertentie. ,,Hij had niet zoveel duiven, maar door zijn toewijding bij het kweken, voeden en trainen van de vluchten heeft hij heel goede resultaten geboekt.”

Winnen

‘Willen winnen’ paste bij hem. ,,Dat had hij ook met voetballen bij SCH en Quick.” Zijn hele leven is hij verzot geweest op sport, waar hij ook veel naar keek. ,,Johan Derksen, waar hij zelf wat van had, vond hij geweldig.” Maar ook Johan kon niet tippen aan zijn drie kleinkinderen Sanne, Dionne en Phileine. ,,Die gingen voor, bij álles.”

Martin was qua karakter overmatig bescheiden, maar na zijn tweede bijna-doodervaring veranderde dat. Zoon Jim: ,,Hij ging over zichzelf praten, en verzette zich ineens tegen mensen van wie hij vond dat ze het verkeerde zeiden. Het werd zijn levensmotto: trek je niet te veel aan van wat anderen vinden, kies je eigen pad.”