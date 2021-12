Massa's boosters in de Jan Massinkhal: alles gericht op zoveel mogelijk prikken in korte tijd

update Drama rond afspraak maken voor booster­prik: telefoon overbelast, en in Tiel een maand wachten

TIEL - Het maken van een afspraak voor de boosterprik is momenteel een drama. Telefonisch is de landelijke afsprakenlijn van de GGD onbereikbaar - woensdag kreeg de GGD bijna een miljoen telefoontjes - en voor bepaalde plaatsen is de eerste afspraakmogelijkheid online pas over een maand.

16 december