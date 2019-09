Massale opkomst blijft uit: tientallen krakers bij gemoedelijk protest in Nijmegen

Vooraf hoopte de organisatie op zo’n 1.000 actievoerders. Dat was te optimistisch, erkent een van de organisatoren: ,,Dat is de pech van een zondag: veel mensen hebben dan familieverplichtingen. Maar het was het enige moment dat we van de gemeente mochten demonstreren.”

‘Krakers zijn geen enge mensen’

De stemming onder de aanwezigen was - mede door het mooie weer - opgewekt, de sfeer gemoedelijk. ,,Dit is tegelijk een mooie kans om eens te laten zien dat krakers geen enge mensen zijn die huizen kapot slopen”, zegt woordvoerder Ron van Eijk.



Volgens hem mankeert er een hoop aan het huidige woningbeleid: ,,Het aantal mensen zonder een dak boven hun hoofd groeit ieder jaar. Fatsoenlijk wonen is onbetaalbaar en anti-kraak (tijdelijk wonen in een leegstaand pand om kraken tegen te gaan) is mensonterend. Je doet dan afstand van al je rechten, je kan ieder moment uit je woning worden gezet.”



Volgens van Eijk zijn de aanwezige demonstranten niet allemaal Nijmeegs: ,,Er zijn actievoerders uit Arnhem, Tilburg en zelfs Groningen. Maar de opkomst blijft inderdaad een beetje achter bij de verwachting.”



De aanwezige politie noemt de sfeer ook gemoedelijk: ,,We verwachten in totaal honderd man. We rekenen niet op tegen-protesten, dus het zal geen grimmige dag worden.”