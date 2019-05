Maters vertrekt, groentewinkel in centrum Nijmegen blijft

,,Ik doe dit 40 jaar”, zegt Maters.



,,Ik werk zes en halve dag per week. Groente en fruit kopen, naar de veiling, leveren, planningen maken. Ik wil meer vrije tijd. Mijn kinderen zijn groot maar mijn ouders en schoonouders vragen meer zorg. Ik heb niet het gevoel dat ik met pensioen ga, het is wel tijd voor iets anders.”



Maters is meer dan 45 jaar een bekende naam in de groente- en fruithandel in de regio. De familie runde een groothandel in Heijen die eerder van de vader van Erik Maters is geweest.



Zo’n twintig jaar geleden had de familie nog winkelfilialen in tal van Nijmeegse wijken zoals Malvert, Meijhorst, Willemsweg, Varenstraat, Zwanenveld en Leuvensbroek.