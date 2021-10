Mats (25) is de beste barista van de Benelux: ‘Zoals mensen naar wijn kijken, zouden ze ook naar koffie moeten kijken’

Een dag nadat Mats Jansen te horen kreeg dat hij de baristawedstrijd in Maastricht gewonnen had, staat hij weer ‘gewoon’ koffie te serveren in café Puck, aan de Van Welderenstraat. Het is druk in het café als er een nieuwe klant binnen komt lopen. ,,Ja, ik kom eigenlijk wel speciaal voor Mats. Ik had online gezien dat hij is uitgeroepen tot de beste barista van de Benelux en ik had zin in koffie, dus ik ben benieuwd!”, vertelt het meisje.