Mauritskliniek vanwege coronavirus tijdelijk regiocentrum voor acute huidproblemen

NIJMEGEN - De Mauritskliniek in Nijmegen is tijdelijk beschikbaar als centraal behandelcentrum voor patiënten met huidkanker en acute huidproblemen in deze regio. Ziekenhuizen en huisartsen kunnen patiënten met bijvoorbeeld verdenking op huidkanker, vochtproblemen in de benen en wondinfecties hiernaar doorverwijzen.

,,Zo spelen we tijd vrij voor de ziekenhuisartsen. Hun inzet is nodig voor de te verwachten hausse aan coronapatiënten. Wij kunnen op deze manier ons steentje bijdragen om die zorg in zo goed mogelijke banen te leiden”, aldus algemeen directeur Robert Marseille van de Mauritskliniek.

Geen opvang coronapatiënten

De Mauritskliniek gaat niet, zoals de Sint Maartenskliniek, coronapatiënten opvangen die al flink hersteld zijn. ,,Dit is niet te realiseren, omdat we geen beddencapaciteit hebben en onvoldoende medewerkers die zijn opgeleid om 24-uurszorg te leveren. We hebben ook geen beademingsapparatuur.”

Quote Als de nood echt aan de man komt, gaan we de zaak opnieuw bekijken

Helemaal uitgesloten is de opvang van coronapatiënten overigens nog niet. ,,Als de nood echt aan de man komt, gaan we de zaak opnieuw bekijken.”

Beeldverbinding

Op een normale werkdag ontvangt de Mauritskliniek aan de Sint Canisiussingel 150 patiënten. Nu zijn dit er veel minder, om het aantal contacten en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,We hebben veel afspraken met patiënten waarbij geen spoed is voor nu verzet. Ook doen we meer consulten met beeldverbinding. De ruimte die we hiermee winnen, kunnen we gebruiken voor spoedpatiënten.”

Quote Wie hoest of andere verkoud­heids­ver­schijn­se­len heeft, wordt vooraf verzocht niet naar de kliniek te komen

Strikte veiligheidsregels

Voor bezoekende patiënten worden strikte veiligheidsregels in acht genomen. ,,Een doktersassistent meet bij de voordeur, dus al voor binnenkomst, de temperatuur van alle patiënten. Iedereen moet de handen wassen. Wie hoest of andere verkoudheidsverschijnselen heeft, wordt vooraf verzocht niet naar de kliniek te komen.”