Max met kano op weg naar de Noordzee: ‘Gevaarlijk? Het gaat geweldig’

Update Wegdek Roertunnel weer schoon na afgevallen lading vloeibaar stuc: A73 richting Maastricht weer open

2 januari De Roertunnel in de A73 bij Roermond is in zuidelijke richting een groot deel van de dag afgesloten geweest voor verkeer. In de tunnel viel donderdagochtend rond 09.15 uur een lading van meer dan 60 emmers vloeibaar stuc van een vrachtwagen. Rond 15.30 uur was dat weer opgeruimd.