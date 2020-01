Máxima wil alle verhalen horen tijdens werkbezoek in Nijmegen

NIJMEGEN - Koningin Máxima bezocht in Nijmegen stichting ElanArt , de organisatie die met jonge asielzoekers en studenten creatieve projecten opzet. Er was een korte voorstelling en de koningin hoorde veel persoonlijke verhalen. ,,Door ElanArt kon ik weer léven.”

Talal Nashawi vreesde dat hij nooit meer op een podium zou staan. De Syriër is in Egypte opgeleid als acteur. ,,Maar in Nederland beheers ik de taal niet, ik dacht dat mijn carrière voorbij was. Bij ElanArt ging ik weer toneelspelen. Nu begeleid ik andere vluchtelingen met acteren, speel bij een groep in Utrecht en maak films op Youtube.”

Een geanimeerd gesprek tussen de Koningin Máxima en Talal Nashawi (met het lichtblauwe jasje)

Hij speelt overtuigend toneel tijdens het werkbezoek van Koningin Máxima. Nashawi kan zo hartverscheurend huilen dat je denkt dat het echt is.



De koningin is naar Nijmegen gekomen voor de stichting ElanArt. Ze wordt ontvangen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een van de locaties waar de activiteiten van de organisatie zijn. In de theaterzaal van de HAN geven de deelnemers een korte presentatie met muziek, toneel en dans. De koningin neemt ruim de tijd om te praten met betrokkenen.

Koninklijke lof

Koninklijke lof kreeg Stichting ElanArt vorig jaar al als winnaar van het Appeltje van Oranje, de onderscheiding van het Oranje Fonds. Voor Masoud Rahaee, de man die ElanArt heeft opgericht, is dit een dag met een gouden randje. ,,We kunnen nu laten zien wat we doen en de koningin spreekt onze deelnemers persoonlijk.”



Zelf vluchtte hij in 1990 vanuit Iran en voelde zich ontzettend eenzaam in het asielzoekerscentrum. Inmiddels heeft hij zijn weg gevonden in Nederland en zet zich in voor jongeren die in dezelfde situatie zitten.



Koningin Máxima poseert met een aantal betrokkenen van ElanArt, rechts naast haar staat oprichter Masoud Rahaee

Zelf meewerken

ElanArt zet creatieve projecten op voor bewoners van asielzoekerscentra in Elden, Grave, Nijmegen en Overloon. Het geeft hen een bezigheid en de mogelijkheid om in contact te komen met andere mensen. Bijzonder hierbij is dat asielzoekers zelf meewerken. Ze begeleiden jonge lotgenoten bij theaterproducties, schilderworkshops, muziek- en danslessen. Studenten van het roc en de HAN in Nijmegen helpen hierbij mee. De asielzoekers leren nieuwe mensen kennen en ontwikkelen hun talenten. ,,Ik wist helemaal niet dat ik kon zingen", zegt een van hen. Ook studenten ervaren dit contact als verrijking, vertellen ze tijdens het werkbezoek.

Persoonlijke verhalen

Koningin Máxima stelt veel vragen. Aan docenten van de HAN en roc Nijmegen, aan studenten en aan vluchtelingen. Ze is vooral geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen en knikt instemmend als Nilofar Sarwari vertelt hoe ze door de activiteiten van ElanArt het vertrouwen heeft gekregen dat ze ooit een eigen restaurant zal hebben. ,,In Nederland hoef ik niet thuis te zitten maar ik kan studeren en werken.”



De Syriër Maher Hajjkadoar laat weten dat hij door mee te doen aan theaterprojecten veel Nederlandse studenten heeft leren kennen. Zij hebben hem wegwijs gemaakt in het onderwijs en nu volgt hij een opleiding voor tandartsassistent.

Doorbreken van isolement

Het is een voordeel dat jonge asielzoekers contact krijgen met generatiegenoten, constateert de koningin. Het belangrijkste effect is, volgens alle deelnemers, het doorbreken van het isolement. Of zoals een van hen verwoord: ,,Bij ElanArt kwam ik los van mijn problemen, ik kon weer léven.”