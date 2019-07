ME ingeschakeld voor bewaking Nijmeegs bosje waar dode Pool werd gevonden

De 'plaats delict’ is sinds zaterdagmiddag, toen het lijk werd gevonden, afgezet. Ook aan de overkant van 't Meertje, het water dat de stad afscheidt van de Ooijpolder, is bewaking. Daar staan ook enkele bouwlampen om de plaats bij te lichten. De bewaking aan die kant is er neergezet om te voorkomen dat mensen zwemmend of per boot naar de plek gaan die nog onderzocht wordt. De politie wil niet dat die plek wordt verstoord zolang er nog een sporenonderzoek gaande is.