Medailles Avond4daagse Nijmegen dag eerder uitgereikt door dreigend weer

Tegenstan­ders 130 op A50 dubben over stap naar rechter

11:28 EWIJK - Het Ewijkse Actiecomité A50 en de gemeente Beuningen gaan de komende weken een afweging maken of een stap naar de rechter over het ophogen van de snelheidslimiet op de A50 zinvol is of niet. Beiden zijn uiteraard zeer teleurgesteld over 130 als nieuwe maximumsnelheid, die op maandag 18 juni moet ingaan.