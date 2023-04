‘Medewerker jeugdgevangenis had drugs in tas, maar dat is er door een ander ingestopt’: vrouw niet vervolgd

‘Wie koopt dit huis nog?’ Buurtbewo­ners verrast over brief waarin asielzoe­kers­cen­trum wordt aangekon­digd

Een asielzoekerscentrum in de voortuin. Bewoners van de Teersdijk in Wijchen hadden veel verwacht, na jaren van onzekerheid over hun buurt. Maar dit is een verrassing.