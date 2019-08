Medewerkers gemeenten weten niet altijd wat boerkaverbod precies inhoudt: ‘Regels erg onduidelijk’

Daar werd een vrouw met een nikab bijna onterecht weggestuurd door personeel van de speeltuin. Navraag leerde dat De Leemkuil een openbare plaats is waar het verbod niet geldt. De vrouw kon daarop blijven en kreeg excuses aangeboden.



De gemeente Nijmegen wilde vanaf deze week meer helderheid geven over het boerkaverbod, onder meer richting de gemeentelijke speeltuin De Leemkuil. ,,Dan zul je natuurlijk net zien dat er zoiets als dit gebeurt. We dachten: het kan wel heel even wachten, want zoveel boerka’s worden er niet gedragen in Nijmegen’’, aldus een woordvoerster.