Medici in vrije tijd de straat op om gesprek over corona aan te gaan: ‘Mensen zéggen dat ze heel voorzichtig zijn’

column Dit braafste meisje is er ook zo klaar mee: ‘Het effect van onze 85 procent brave prikkers wordt tenietge­daan door de 15 procent die het vertikt’

In februari 2020 vloog ik met mijn dochter naar Wenen. In het vliegtuig zat naast haar een Chinese dame en we grapten over ‘het virus’.

27 november