Medipoint verbijsterd over gedwongen afscheid regio Nijmegen: ‘Kwaliteit verliest van lagere prijs’

NIJMEGEN - Ongeloof overheerst bij Medipoint, grootste aanbieder in Nederland van wmo-hulpmiddelen als een rolstoel, scootmobiel en rollator. Het bedrijf is door de regio Nijmegen per 1 juni aan de kant gezet.

De gemeenten - behalve Nijmegen ook Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen - gaan tot verbazing van commercieel manager René Martens van Medipoint in zee met concurrent Welzorg. ,,Niets ten nadele van Welzorg. Ook de gemeenten zullen naar eer en geweten hebben gehandeld. Maar de iets lagere prijs van Welzorg heeft de doorslag gegeven. Terwijl wij een veel betere score hadden voor kwaliteit.”

Te lichtvaardige overstap

Volgens Martens gaan gemeenten te lichtvaardig om met de volgens hem zorgvuldig opgebouwde relatie. ,,Als gemeente moet je niet te snel switchen. Ik had gerekend op wat meer goodwill.”

Hij wijst op de zware verliezen die Medipoint heeft geleden op het contract dat in 2014 in deze regio is ingegaan. ,,Dat weten de gemeenten ook. De verstandhouding is altijd goed geweest. We hebben al die jaren ook ons stinkende best gedaan. Er waren nauwelijks klachten van klanten. Ook hebben we een uitstekende relatie opgebouwd met ergotheropeuten en revalidatieartsen van de Sint Maartenskliniek.”

Marktaandeel

Welzorg is met een marktaandeel van 20 procent half zo groot als Medipoint, de grootste aanbieder van Nederland. In Nijmegen is Welzorg nog een onbekende speler. Een lokale vestiging met adviseurs en monteurs moet nog worden opgetuigd. Maar volgens persvoorlichter Ella van den Berg is de onbekendheid met Nijmegen geen probleem. ,,Net als voorheen bij Medipoint komen de adviseurs en monteurs van Welzorg vanaf 1 juni bij de mensen thuis. We zijn gewend om vanuit tal van vestigingen door het hele land op die manier te werken.”

Ze verzekert dat Welzorg per 1 juni klaar zal zijn voor optimale dienstverlening in deze regio. Volgens haar is haar organisatie ook niet voor niets winnaar. Sterke punten? ,,Snelheid van leveren en verwerken van aanvragen was beslissend in ons voordeel. We reageren altijd binnen 48 uur op een reparatieverzoek.”

Twijfels bij uitkomst

Medipoint heeft haar twijfels bij de uitkomst. Martens: ,,We hebben inzicht in de scores van zowel Medipoint als Welzorg. Ik mag het precieze verschil vanwege de bedrijfsgevoeligheid niet melden. Maar we waren aanmerkelijk beter met de optelsom van de gehanteerde kwaliteitscriteria: klantgerichtheid, levertijd, deskundigheid en de garantie om per 1 juni het zorgaanbod beschikbaar te hebben.”

Een woordvoerster van de gemeente Nijmegen verzekert het tegendeel. ,,Welzorg is op basis van zowel prijs als kwaliteit de beste.” Een verdere toelichting geeft ze niet, omdat bedrijfsgevoelige informatie niet openbaar mag worden.

De verklaring voor het verschillend inzicht zit 'm waarschijnlijk in een derde onderdeel van de aanbesteding. Aan de hand van casussen werden klantmedewerkers per bedrijf ondervraagd door beleidsmedewerkers van de gemeenten. Scores voor prijs (40 procent), kwaliteit (40 procent) en casuïstiek (20 procent) leidden opgeteld tot de eindweging die voor Welzorg het beste heeft uitgepakt.

Ondoorzichtig proces

Jan Troost, Wijchenaar en rolstoelafhankelijk belangenbehartiger voor gehandicapten namens Inclusie Verenigt, is argwanend. Niet speciaal richting Welzorg of Medipoint, maar tegen de collectieve aanbesteding. ,,Het proces is voor cliënten ondoorzichtig. Niet cliënten, maar ambtenaren van gemeenten geven bij de keuze de doorslag.”

De keuzevrijheid komt volgens Troost steeds meer in het geding doordat nog maar een paar aanbieders zijn overgebleven. ,,De laagste prijs speelt een voorname rol bij het winnen van zo'n aanbesteding. Dat gaat hoe dan ook ten koste van de serviceverlening.”

Of Welzorg de beloften waarmaakt, moet Troost nog zien. ,,Recent lag dit bedrijf nog onder vuur vanwege de slechte service. Als het op maatwerk aankomt, blijven dit soort aanbieders vaker in gebreke.”