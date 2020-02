Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse? Twijfel niet te lang, want helft startbewijzen is al weg

,,De inschrijving verloopt mooi rustig, zonder incidenten”, vertelt woordvoerder Jennifer Bus-Vos van stichting de 4daagse. ,,Vooral de eerste dag was het erg druk, maar de inschrijfmodule deed het goed, er waren geen vastlopers en ook de website raakte niet overbelast.”

Soms gaat het toch een beetje mis. Zo was er één wandelaar die zich per ongeluk zes keer had ingeschreven. ,,Iemand kan heel enthousiast zijn en tegelijk een beetje onzeker of de aanmelding wel is gelukt”, aldus Bus-Vos. ,,Dat soort dingen proberen we zo snel mogelijk recht te zetten.”

Alle oproepkrachten ingeschakeld

In 2018 was de run op startbewijzen de eerste inschrijfdag zo groot, dat de website enige tijd onbereikbaar was. ,,Daarna hebben we besloten de servercapaciteit te vergroten, vooral om de piekbelasting op te vangen”, zegt Bus-Vos. ,,Van tevoren waarschuwen we de webhost ook weer dat het druk gaat worden. Ook zijn in die eerste week alle oproepkrachten ingeschakeld om de telefoon te bemannen. Ook ’s avonds. We zaten met een man of tien, zodat de bellers zo kort mogelijk in de wacht zouden staan. Er is ontzettend veel gebeld, vooral door mensen die hun registratienummer wilden weten.”

Het aantal inschrijvingen op dit moment is vergelijkbaar met de aantallen van vorige jaren. In 2019 moesten er ruim vijfduizend inschrijvers worden uitgeloot. Inmiddels is wel de limiet verhoogd van 47.000 naar 49.000, maar de verwachting is toch dat er net zo veel wandelaars moeten afvallen. In tegenstelling tot vorige jaren is er geen tweede inschrijftermijn om vroegtijdige afvallers aan te vullen.

Al acht jaar ruim 50.000 inschrijvingen

2020 wordt daarmee het achtste jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 overschrijdt. Sinds 2004 geldt een limiet voor het aantal deelnemers, om ruimte te houden op het parcours. Veel deelnemers klagen al over de drukte onderweg, onder meer bij de toiletten en bij smalle passages.