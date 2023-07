Meenemen eigen drank bedreigt toekomst Vierdaagse: ‘Dan over 10 jaar niet meer feesten in deze vorm’

Het meenemen van eigen drank naar de Nijmeegse binnenstad in de Vierdaagseweek bedreigt de toekomst van de feesten. ,,Als het zo blijft, dan hebben wij over tien jaar niet meer de feesten in deze vorm.”