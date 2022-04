Meer betalen voor je bekertje bier bij de Vierdaagse? Mooi plan maar het zal falen, zeggen critici. ‘Geen slimme keuze’

Druktema­kers Max en Mirthe naast elkaar? De Stoeltjes­dans helpt bij de ‘sudoku xxl’ van de klas­se-indeling

Moeten alle druktemakers in de klas pal vooraan zitten? En de stillere kinderen daar als een neutrale zone omheen? Of moet je die twee lekker mixen? De Stoeltjesdans helpt leerkrachten met deze eeuwige puzzel die, als -ie goed ligt, zorgt voor meer plezier en minder pesten in de klas.

19 april