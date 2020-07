Meer dan 15.000 aanmeldingen voor alternatieve vierdaagse

De alternatieve vierdaagse gebruikt een app waarmee deelnemers tussen 21 en 24 juli overal in Nederland hun eigen vierdaagse kunnen lopen. Dat kan door een route te selecteren in de app, of door gewoon te gaan wandelen. De app geeft mensen een badge wanneer ze de ingestelde afstand hebben gelopen.



De alternatieve vierdaagse wordt georganiseerd door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) in Nijmegen, in samenwerking met onder andere de Gelderlander en het AD. De KNWB is aangenaam verrast door het aantal aanmeldingen. ,,Je weet van tevoren nooit of het aanslaat”, zegt Arjanne Brans van de KWBN. ,,Je doet heel erg je best om het tot een succes te maken. Ik ben er zelf ook heel blij mee.”