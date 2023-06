Meer dan duizend leerlingen in Nijmegen wachten op uitslag eindexamen

Kalfje had publieks­trek­ker Orientalis moeten zijn, maar is na zwerftocht van tien dagen dood: ‘Er moest iets gebeuren’

Het leek Museumpark Orientalis een goed idee: nieuwe dieren aanschaffen als publiektrekker. Maar daarna ging werkelijk alles mis wat er mis kon gaan. Een angstig kalfje sprong over de omheining, glipte door een gat in het hek, liet zich dagenlang niet vangen en nu is het jonge dier dood.