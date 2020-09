Meer dan helft mannen ontevreden over lengte geslachtsdeel, maar bedpartners zijn juist wél tevreden

NIJMEGEN - Meer dan de helft van de mannen - 55 procent om precies te zijn - is ontevreden over de lengte van de eigen penis. Van de vrouwen is 63 procent ontevreden over de lengte van de binnenste schaamlippen.

Opvallende toevoeging: het beeld dat mannen en vrouwen wat dit betreft van zichzelf hebben, stemt geenszins overeen met wat hun sekspartners ervan vinden. Negen van de tien vrouwelijke bedgenoten zegt de lengte van het mannelijk geslachtsdeel juist het minst belangrijke aspect te vinden. Bij de mannelijke sekspartners zegt 87 procent dik tevreden te zijn met het uiterlijk van het geslachtsdeel van hun bedgenoot.

Lowlands ‘seks-lab’

Het zijn conclusies getrokken naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek dat de uitdagende titel ‘Wat heb jij in je broek?’ meekreeg. Het Lowlands-festival was in 2019 het ‘seks-lab’ voor wetenschappers van het Radboudumc. Zo'n 1500 festivalgangers werden rondom de prangende hoofdvraag aan de hand van vragenlijsten onder de loep genomen.

Belangrijkste uitkomst is volgens de onderzoekers dat zowel mannen als vrouwen minder tevreden zijn over hun eigen geslachtsdeel dan van dat van hun laatste partner. En dat we ook minder belang hechten aan het uiterlijk van die van onze laatste sekspartner. Conclusie, aldus het Radboudumc: de uitkomst onderstreept dat we vooral onszelf streng beoordelen, wat onzekerheid in de hand werkt.

Vaak tevreden

,,Er zijn nog veel mythes en misverstanden over het uiterlijk van het geslachtsdeel en hoe sekspartners hier tegenaan kijken”, zegt uroloog en mede-onderzoeker Liesbeth de Wall. ,,De resultaten van dit onderzoek kunnen in de spreekkamer handvatten bieden voor patiënten die onzeker zijn over het uiterlijk van hun geslachtsdeel, door te benadrukken dat er heel veel variatie is, en dat sekspartners vaak tevreden zijn ongeacht de uiterlijke kenmerken van het genitaal.”

Overigens is 73 procent van de vrouwen en 72 procent van de mannen tevreden over het eigen geslachtsdeel ‘in bredere zin’, zo blijkt uit de antwoorden. De tevredenheid over het geslachtsdeel van de laatste sekspartner was nog veel hoger: 91 procent voor hen met mannelijke partner, 89 procent voor hen met vrouwelijke partner.

